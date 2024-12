Ferraz incia obras do muro de arrimo da Vila São Paulo

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz começou a construir o muro de arrimo na rua Carlos Senna com a John Lennon, na Vila São Paulo, onde já ocorreu no passado deslizamento e desbarrancamento da encosta. A medida está sendo feita para garantir a segurança de toda a comunidade do bairro, especialmente em épocas de chuvas fortes previstas entre os meses de dezembro e janeiro.

Os trabalhos só serão concluídos em fevereiro de 2025. Só para se dar uma ideia da dimensão do muro de arrimo, ele terá 100 metros de extensão com três metros e meio de altura. É um muro todo feito de pedra com gabião para dar sustentação e mais fortaleza. No local, duas máquinas fazem o serviço pesado de encaixar as gaiolas de gabião no local. Uma retroescavadeira e uma PC maior com esteira estão no local dando apoio e suporte.

Para o secretário de Obras, Antonio Carlos dos Santos, o Carlinhos, esta é uma obra necessária para evitar deslizamentos e desbarrancamentos nesta região da cidade. Toda a parte de composição e acerto do talude foram feitas no local há cerca de dois meses e agora a execução, na prática para conter a possibilidade de deslizamentos: “É um serviço muito esperado pelos moradores e a Prefeitura de Ferraz já deu prioridade até para atender aos anseios da comunidade, afirmou.