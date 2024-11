Ferraz inicia instalação de novos pontos de ônibus

Ferraz de Vasconcelos está investindo na melhoria de sua rede de transporte público com a instalação de novos pontos de ônibus, atendendo às necessidades da população e buscando oferecer mais conforto e acessibilidade aos cidadãos. A iniciativa faz parte do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável para condutores e pedestres, que foi cuidadosamente planejado pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

O projeto surgiu a partir de um estudo técnico detalhado, que analisou o fluxo de passageiros, a demanda por novos pontos e a otimização das rotas de ônibus, garantindo que a cidade tenha uma infraestrutura mais eficiente e segura para o deslocamento da população.

A instalação dos novos pontos visa melhorar a cobertura de áreas que, até então, não contavam com acesso adequado aos serviços de transporte coletivo, o que gerava dificuldades para os moradores ferrazenses.

O titular da pasta, Marcelo Dearo, comentou sobre a ação. “A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos tem trabalhado de forma integrada com os munícipes para identificar as localidades com maior necessidade e atender, de maneira eficaz, as solicitações feitas pela população. A ação não apenas visa aumentar o conforto e comodidade dos usuários de transporte público, mas também contribui para a inclusão social, proporcionando maior praticidade no deslocamento de todos”, disse o secretário.

A instalação dos pontos de ônibus é mais uma ação dentro do conjunto de medidas que visam transformar a infraestrutura de transporte público na cidade, permitindo que todos os cidadãos tenham acesso rápido e fácil aos serviços ofertados de transporte coletivo.