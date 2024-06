Ferraz lança campanha de inverno "Aquece Ferraz 2024"

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio do Fundo Social de Solidariedade, lançou nesta terça-feira (11) a campanha de inverno Aquece Ferraz 2024, que vai arrecadar cobertores e roupas de frio para ajudar as famílias em vulnerabilidade e pessoas em situação de rua. A solenidade ocorreu no Anfiteatro da municipalidade com a presença da prefeita Priscila Gambale.

Para aquecer o inverno de quem mais precisa, a população poderá contribuir com peças novas ou em bom estado, desde cobertores, agasalhos e roupas de cama, até meias, toucas e cachecóis, que serão distribuídas pelo órgão, além das entidades parceiras que já promovem o trabalho social no município.

No ano passado, entre junho e agosto, a campanha arrecadou mais de 15 mil doações e 1,5 mil famílias foram beneficiadas, por isso, em 2024, a meta é dobrar os donativos.

“O espírito de solidariedade vai movimentar os corações ferrazenses para ajudar quem precisa nos períodos de baixa temperatura. O Aquece Ferraz tem um papel fundamental em proteger as famílias mais necessitadas, por isso, é necessária a participação de todos nesta causa tão importante”, destaca a chefe do Executivo.

Durante o evento, a presidente do Fundo Social, Cida Gambale, se emocionou com a apresentação dos trabalhos realizados pelas equipes do órgão e enfatizou que a participação dos comerciantes e empresários será de grande apoio.

“Evidenciar o acolhimento com cada família é afirmar que o Fundo Social de Solidariedade realiza um trabalho sério e atinge as áreas mais carentes da nossa cidade. Nossa campanha de inverno começou com o pé direito e cada doação será de imensa valia”, pontua Cida.

A campanha Aquece Ferraz será promovida até o dia 27 de setembro de 2024. Para participar, basta deixar a doação em um dos pontos de coleta que estão distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas municipais, supermercados, estabelecimentos comerciais, Paço Municipal, igrejas e indústrias. Outra opção é colaborar com a entrega dos donativos na sede do Fundo Social de Solidariedade, na Rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanopolis.