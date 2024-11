Ferraz lança pacto pelo fim do analfabetismo e qualificação da EJA

Para assegurar o direito à educação para jovens, adultos e idosos, a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos lançou nesta segunda-feira (18) o “Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos”, que amplia a oferta de matrículas na EJA e eleva a escolaridade. O evento contou com a presença da prefeita Priscila Gambale e convidados especiais.

A campanha é uma política pública construída de forma colaborativa pelo Ministério da Educação (MEC) com a União, os estados, Distrito Federal e municípios. Um dos princípios é movimentar a sociedade civil, engajar lideranças e movimentos sociais para superar os altos níveis de analfabetismo que o país convive. De acordo com o último Censo Demográfico de 2022, o número de matriculados na EJA reduziu 27% nos últimos cinco anos.

Na cidade de Ferraz de Vasconcelos, o comportamento do analfabetismo também é significativo. Hoje existem no município 5.468 pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever, em comparação ao número de alfabetizados, com 136.435 pessoas.

Emocionado, o ex-aluno Grinaldo Martino, comemorou a conquista de se formar na Educação de Jovens e Adultos. Em um vídeo cheio de alegria e criatividade, relembrou do passado nordestino cheio de dificuldades e como o retorno aos estudos resgatou sua autoestima e a realização pessoal.

A ONG Oiaeu também marcou presença com a apresentação musical de canções brasileiras que retratam a superação e a luta pelos direitos de todo o cidadão.

Para finalizar, a secretária de Educação, Paula Trevizolli, realizou a leitura e assinatura da carta de compromisso, reafirmando o acordo com uma educação de qualidade para todos. “Nosso objetivo é fortalecer a EJA no sistema municipal de ensino, garantindo que as necessidades específicas desse grupo sejam atendidas. Juntos, podemos ampliar as possibilidades de crescimento profissional e pessoal e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária”, destaca.

O Pacto tem como público alvo jovens, adultos e idosos acima de 18 anos que não terminaram a educação básica ou que não são alfabetizados. As estratégias para expansão, qualificação e alfabetização da EJA envolvem programas e ações, como o Fundeb; ProJovem Urbano e Campo Saberes da Terra; PBA (Educação Popular); PDDE EJA; Pé de Meia EJA; Programa de Formação Para Profissionais; CadEJA; Novas Diretrizes Operacionais; Orientações Extracurriculares; Carreira Docente na EJA; Formação Para Gestores e Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).