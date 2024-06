Ferraz mantém Campanha Contra a Dengue no município

A Campanha Ferraz Contra a Dengue continua em Ferraz de Vasconcelos. Além do reforço dos agentes de saúde passando nas casas para o trabalho preventivo, da utilização de drones para verificar do alto possíveis focos contra o mosquito; do Zap da Dengue, entre outras ações, as visitas nas casas continuam com material informativo da ação e faixas espalhadas pelos principais pontos do município.

Nesta semana, as casas das ruas Raul Guerra e Honorina Eiras Carvalho foram visitadas, além dos quarteirões próximos. Os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) vistoriaram os quintais e deram orientações aos moradores, além de distribuírem panfletos sobre a campanha com dicas importantes a população.

Nas escolas, o trabalho educativo com as crianças também é realizado, bem como a vacinação contra a Dengue, que no município contempla as crianças dos 10 aos 14 anos. Se você tiver alguma dúvida procure a Unidade Básica de Saúde (UBSs) mais próxima da sua casa para mais informações sobre a campanha.

Também na área central de Ferraz e nos principais pontos espalhados pelo município há faixas educativas voltadas para conscientizar toda a população chamando para os cuidados necessários contra o mosquito.