Ferraz promove encontro sobre campanha de violência contra a mulher

Ferraz de Vasconcelos reuniu autoridades e representantes para dialogar sobre a campanha “21 Dias de Ativismo: Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do município. A ação é um elo entre poder público, sociedade civil e forças de segurança e destaca a conscientização sobre os diferentes tipos de agressões e equidade dos direitos humanos.

A reunião ocorreu na Casa da Mulher Ferrazense e aproximou a população para dar visibilidade à temática tão sensível que infelizmente ainda aflige milhares de mulheres pelo mundo. A campanha tem alcance internacional, sendo promovida entre os dias 25 de novembro e 10 de dezembro, período que abrange datas históricas marcantes na luta pelos direitos das mulheres.

A parceria entre as secretarias de Assistência Social e Cultura e Turismo, motivou a exibição do média-metragem “Contra Eles”, vencedor do Festival de Cinema de Ferraz, em 2024. Com artistas ferrazenses, a produção conta a história de uma mulher que sofre violência doméstica e luta pelos seus direitos na justiça.

Para a presidente do Conselho, Alessandra França, o momento é de conscientização para que os mecanismos de assistências e de políticas públicas assegurem os direitos de todas as mulheres. “Precisamos unir nossas alianças pela proteção à vida e integridade física e psicológica de nossas mulheres. Continuar lutando significa não aceitar a violência como parte do cotidiano e trabalhar pela construção de uma sociedade em que todas as mulheres possam viver livres e seguras”, pontua.

Também estiveram presentes no encontro a coordenadora da Mulher, Adriana Trajano, e os secretários Ana Rosa Augusto, Daniele de Freitas e Rodrigo de Freitas, de Cultura e Turismo, Segurança Urbana e Defesa Civil e Assistência Social.