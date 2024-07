Ferraz promove projeto Defesa na Favela

No intuito de instruir e formar núcleos multiplicadores entre os moradores de comunidades, a Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos, e a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, promoverá o projeto “Defesa na Favela” no intuito de orientar corretamente a população.

O projeto visa garantir informações básicas de prevenção de acidentes, incêndios, o uso regular do botijão de gás, entre outros. Vale salientar que toda a formação será totalmente gratuita e direcionada aos moradores de comunidades.

Os primeiros passos para o lançamento do projeto ocorreram na Favelas dos Sonhos, no qual estiveram presentes Francisco Ledo, coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Gilmar Souza, coordenador da Defesa Civil de Ferraz, juntamente com representantes da sociedade civil.

As comunidades serão informadas antecipadamente sobre a ideia central do “Defesa na Favela” e o período de formação com exposição teórica e ações práticas aos participantes.

Mais informações, basta entrar em contato pelo número (11) 95284-8643.