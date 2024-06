Ferraz realiza mais uma etapa de entrega de escrituras gratuitas de imóveis

Com lágrimas nos olhos e sorriso no rosto, os moradores do Jardim Faleiros amanheceram nesta segunda-feira (3), extasiados com o fim de uma espera de mais de 25 anos: a tão sonhada regularização fundiária. Os munícipes receberam as escrituras dos seus imóveis, de forma gratuita, em um evento que contou com a presença de autoridades locais e representantes do Governo do Estado de São Paulo.

A chefe do Executivo, Priscila Gambale, juntamente com secretários municipais e vereadores da cidade participaram da cerimônia. A secretária executiva do programa Cidade Legal, Candelária Reyes, representou o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas estava à frente de todo processo e, durante a cerimônia, a prefeita Priscila Gambale avisou que os bairros da Vila Jamil e São Judas estão na fase final para a entrega de documentação. “Hoje vivemos juntos a realização do sonho das escrituras em mãos aqui no Jardim Faleiros. Desde o início do meu governo, sigo determinada no amparo das famílias que temiam por não ter a documentação de sua casa própria. A Regularização Fundiária garante este nobre direito”, disse Gambale.

Vale salientar que em apenas três anos foram entregues mais de 6 mil escrituras a moradores de diversos bairros de Ferraz de Vasconcelos.

O Deputado Estadual Jorge do Carmo (PT) participou no evento e parabenizou a todos os moradores contemplados. Estiveram presentes também, os secretários Carlos Alexandre, Dom Souza, Antonio Carlos, Thiago Severo, Jackson dos Santos, de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Comunicação, Obras, Desenvolvimento Habitacional e Agricultura, e Governo, respectivamente.

A cerimônia foi prestigiada pelos vereadores Ananias Neto (Neto do Cambiri), Claudio Ramos, Hodirlei Martins (Mineiro), José Juca Neto (Juca do São Judas) e Osni Pasquarelli (o Ní).