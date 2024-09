Ferraz realizará simulado para Semana Nacional do Trânsito

No intuito de conscientizar condutores e pedestres a vivenciar a Semana Nacional do Trânsito, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, promoverá um “simulado de acidente” que envolverá um veículo e bicicleta. A ação ocorrerá nesta segunda-feira (23), a partir das 10 horas, na Praça Independência, região Central.

Com o lema “Paz no trânsito começa por você”, a ideia é fortalecer a conscientização sobre a importância da segurança nas vias da cidade, minimizando assim os riscos de acidentes, lesões e mortes.

Segundo o titular da pasta, Marcelo Dearo, a ação contará com membros do trânsito que irão representar um acidente sem vítimas, mas que pode causar uma briga no trânsito. “A população será motivada a adotar comportamentos que priorizam a segurança de todos que utilizam das vias do município, podendo ‘assistir’ uma simulação que contém decisões ou comportamentos inadequados à Lei de Trânsito”, destacou o secretário.

Na ocasião, materiais impressos serão distribuídos para motoristas e pedestres, além da presença dos mascotes “Agê” e “Faixinha” que passam de forma lúdica o Código de Trânsito para as crianças.