Ferraz terá bazar de troca solidária nesta sexta

Para promover a união da comunidade, o Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos terá nesta sexta-feira, 29 de novembro, o Bazar de Troca Solidária e vai arrecadar alimentos que serão doados para famílias que enfrentam situação de vulnerabilidade. A ação será no prédio do órgão, na Vila Romanopolis.

A partir das 10 horas, os interessados poderão fazer a troca por vários itens novos e de ótima qualidade, como camisetas, cobertores, conjuntos infantis, tênis, agasalhos, entre outros. Serão arrecadados alimentos não perecíveis, entre eles: arroz, açúcar, óleo, macarrão e café. É importante frisar que todos os itens estejam dentro do prazo de validade.

O bazar solidário é um dos projetos permanentes do Fundo Social de Solidariedade que fortalece a rede comunitária e incentiva a cooperação. Segundo a presidente do órgão, Cida Gambale, o apoio às famílias que estão em insegurança alimentar é de extrema importância.



“Peço a colaboração de todos os ferrazenses que podem ajudar nesta causa tão necessária. O seu alimento fará uma diferença enorme. O evento foi preparado com muito carinho e tenho certeza que vamos alcançar nossa meta de doações e ajudar quem mais precisa”, destaca.

O Fundo Social de Solidariedade está localizado na Rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanopolis. Dúvidas e mais informações podem ser feitas pelo telefone 4678-4018.

Itens para troca

Uma camiseta: 2 pacotes de arroz de 5 quilos cada; 1 par de tênis: 1 pacote de arroz de 5 quilos + 1 litro de óleo; 1 vestido de festa: 1 pacote de arroz de 5 quilos + 2 pacotes de café 500 gramas; 2 conjuntos infantis: 1 pacote de arroz + 1 quilo de açúcar; 2 conjuntos infantis de malha: 1 pacote de macarrão + 1 quilo de açúcar