Ferraz terá passagem gratuita aos estudantes nos ônibus municipais

Os estudantes de Ferraz de Vasconcelos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos próximos dois domingos seguintes, dias 3 e 10 de novembro, serão beneficiados com a gratuidade nos ônibus das linhas municipais da cidade.

Os 2.818 candidatos inscritos que estão cursando o terceiro ano do ensino médio em 18 escolas estaduais da cidade serão beneficiados com a isenção da passagem nestes dias, além daqueles que já terminaram o ensino médio algum tempo, mas que vão fazer as provas.

Para ser beneficiado basta apenas apresentar um documento oficial com foto e o comprovante de inscrição do Enem, na ida e na volta da prova. A Prefeitura de Ferraz, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e a concessionária Alto Tietê Transportes (ATT) fecharam um acordo para beneficiar os estudantes nos dias das provas.

Vale salientar que todas as linhas de ônibus municipais estarão à disposição dos candidatos do Enem nos horários específicos, a saber: 11 às 13 horas e após as provas das 17 às 19 horas.

Os locais de prova onde cada candidato fará o Enem estão divulgados, no cartão de confirmação e na página do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep). Cada estudante inscrito conta com o seu cartão com detalhes como horários e locais das provas, além de recomendações ao candidato.