Ferraz terá workshop gratuito de panetones decorados

Nos dias 3 e 5 de dezembro, o Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos promoverá a 4ª edição do Workshop de Panetones Decorados. A ação é gratuita e destinada aos moradores ferrazenses que desejam aprimorar suas técnicas de confeitaria ou fazer uma renda extra neste final de ano.

As inscrições começam na próxima segunda-feira, 18 de novembro, e vão até o dia 29. Ao todo, 30 vagas estarão disponíveis e os interessados devem fazer o cadastro no Fundo Social, na Rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanopolis, das 9 às 16 horas, e apresentar o documento original com foto e comprovante de residência. Vale frisar que o curso é destinado para maiores de 18 anos.

Com aulas práticas e dinâmicas, serão abordados os processos e técnicas de preparação, recheios, coberturas, decoração natalina, embalagem, armazenamento, validade, custos e gastos, matéria-prima (insumos), além de orientações sobre empreendedorismo.

Em sua quarta edição, o projeto já formou mais de 90 alunos. Para a presidente do órgão, Cida Gambale, o workshop de panetones possibilita diversas oportunidades. “Nosso objetivo é aperfeiçoar as habilidades de quem já tem experiência com o produto, desenvolver novas ideias e receitas, aprimorar a criatividade dos nossos alunos e capacitar quem deseja trabalhar com panetones de forma comercial”, destaca.

O Workshop de Panetones Decorados será realizado no Fundo Social de Solidariedade. A primeira turma será no dia 3 de dezembro, das 9 às 12 horas, e no dia 5, das 13 às 16 horas. Para dúvidas e mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 4678-4018.