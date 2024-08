Festival Carnívoros acontece neste sábado com mais 20 tipos de carnes para degustação

Se você gosta de carnes e de praticar a solidariedade, uma boa pedida para este sábado (24) é participar da 4º edição do Carnívoros, um dos maiores eventos de open bar e open food já realizados em Mogi das Cruzes, com média de 1,2 mil pessoas.

O evento acontece das 13h às 19 horas, no Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes, localizado na avenida Japão, nº 5919, no bairro Porteira Preta. O espaço é cedido pela associação cultural japonesa devido à importância da ação para a manutenção dos projetos sociais do Instituto Mães Masako e Glória, que funciona no Jardim Santa Teresa, em Mogi das Cruzes, e beneficia centenas de famílias residentes do bairro.

Mais de 20 tipos de carnes serão servidos para degustação, preparados pelos mais talentosos chefs especializados em grelhados. Entre elas, ancho, bife de tiras, picanha, choripan, varal de aves, cordeiro, burger, entre outros tipos de cortes.

O Carnívoros ainda terá variedade em cervejas, bebidas importadas e atrações musicais no palco e espaço kids Os ingressos podem ser adquiridos no local ou online https://appticket.com.br/carnivoros-2024

Sobre o do Instituto Mães Masako e Glória

Segundo o empresário Cleber Franklin, fundador do instituto, o projeto nasceu para transformar e participar da evolução do futuro de quem está buscando e precisando desse estímulo.

Cerca de 140 pessoas são atendidas mensalmente. O instituto oferece cursos profissionalizantes, com suporte de salas de treinamento e laboratório de informática.

O Instituto Mães Masako e Glória tem um amplo espaço destinado às crianças, para que possam no contraturno escolar, brincarem em segurança, praticando atividades livres e esportivas. Oferece aulas de aulas de judô e balé para crianças e adolescentes.

Para acompanhar as atividades do Instituto Mães Masako e Glória ou ser um apoiador, só seguir a página no Instagram: @projetoonlyway.