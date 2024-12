Filme mogiano participa de festival internacional na Sérvia

O curta-metragem ‘Nunca Estarei Lá’ (2022), do cineasta mogiano Rodrigo Campos, é exibido hoje no Festival Internacional de Cinema Queer Merlinka, um dos maiores eventos cinematográficos voltados para o público LGBTQIAP+ no mundo, com sede em Belgrado, na Sérvia. A cerimônia segue até o dia 16, segunda-feira.

Financiado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), o filme chega aos Bálcãs logo após ser laureado como Melhor Produção no X Festival Internacional o Cubo de Cinema em Língua Portuguesa, realizado em novembro deste ano em Lisboa, Portugal. A produção, também neste ano, venceu os prêmios de Melhor Roteiro e Melhor Curta Nacional no Festival Transforma, desta feita em Goiás, acumulando ao todo seis premiações em 41 festivais, sendo o Merlinka sua quadragésima segunda participação.

“Fico muito feliz de ver o filme tomando essa projeção e levando o nome da cidade para outras partes do mundo por meio da cultura mesmo quase dois anos depois de seu lançamento. Acho que isso ajuda a mostrar o quanto temos de histórias a contar, seja para o país que for e em qualquer canto do mundo”, disse Rodrigo antes de embarcar no voo para o evento.

Selecionado para o festival desde agosto, o curta, que se passa na capital paulista, conta a história de três jovens de diferentes orientações sexuais que se conhecem por meio das mídias digitais, cultivando desejos ambíguos uns pelos outros, inseguranças e segredos. O roteiro, dentre tantas as camadas que possui, traz ainda o contexto incerto que as minorias políticas enfrentaram durante o contexto das eleições presidenciais de 2018, bem como as formas que encontraram juntos para superá-la.

Merlinka

O Festival Merlink recebeu sua primeira edição em dezembro de 2009, e é um dos mais tradicionais da Sérvia, prestando uma homenagem a Vjeran Miladinovic Merlinka, primeira pessoa a se assumir publicamente trans na antiga Iugoslávia, ainda nos anos 1980. Com uma vida marcada por lutas pelos direitos LGBTQIAP+, Merlinka foi assassinada em 2003, em Belgrado, vítima de uma martelada na cabeça, tornando-se até hoje um símbolo de resistência nos Bálcãs na luta contra a transfobia.

Ficha Técnica

“Nunca Estarei Lá” tem direção, roteiro e produção executiva de Rodrigo Campos, produção de Renata Abreu e Tatiana Pagamisse, direção de fotografia de Vitor Meloni, direção de arte de Diego Banzatto, som de Valdir Junior e André Grejio, montagem de Felipe Paixão, trilha sonora original de Felipe Mafra e trilha musical de Khalil Magno e Valéria Custódio.