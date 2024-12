Fim de semana tem cinema e oficinas na Opereta

Este final de semana será movimentado no Espaço Cultural Opereta, em Poá. Neste sábado, às 17 horas, o Cineclube de Histórias apresenta o documentário “Negros do Bixiga”. No domingo, a partir das 17 horas, começam as atividades de finalização das oficinas culturais do projeto Mãos à Obra - 15 anos. O Pastoril e A Arte de Viver Opereta serão apresentados no espaço cênico. A entrada é gratuita e a classificação dessas atrações é livre.

Quando pessoas negras do Bixiga e suas tradições, lutas e vivências encontram espaço para compartilhar suas histórias, resgatar memórias e inspirar novas gerações, quais histórias elas têm a dizer? O quanto de histórias importantes ainda não foram ouvidas? Quantas já foram apagadas pelo tempo? Quantas histórias ainda anseiam por serem contadas? E o mais importante: Por que não as registrar?

São essas perguntas que motivaram o idealizador Wellington Souza e seu coletivo para produzir "Negros do Bixiga". A direção é de Tim Ernani, com produção de Gabi Barbosa e roteiro de Brenda Tiburcio. O documentário recebeu apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo com o edital de apoio à Cultura Negra.

Mãos à Obra

Resgatando uma antiga tradição da cultura popular brasileira, a turma de Vozes e Cantos do Projeto Mãos à Obra, convida todos para assistir o Pastoril, um musical que conta de modo alegre o nascimento do menino Rei. Em uma brincadeira simples e animada, o público vai se envolver com esta história, resgatando um dos autos mais encantadores já feitos pela Opereta nesses 30 anos. A apresentação será às 17 horas.

Já a turma da oficina de Montagem de Espetáculo apresenta "A Arte de Viver Opereta", peça teatral em comemoração aos 30 anos da associação.