Flavia Souza fala da Campanha do Agasalho e ações do Fundo Social

O Fundo Social de Solidariedade de Poá tem boas expectativas para a Campanha do Agasalho 2026, lançada no dia 25 de abril e que contará com mais de 200 pontos de arrecadação espalhados pela cidade. A iniciativa busca mobilizar moradores, comerciantes, empresas e instituições para a doação de roupas, calçados, cobertores e acessórios destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social durante o período mais frio do ano.

Durante o programa DS Entrevista, a presidente do Fundo Social e primeira-dama de Poá, Flavia Souza, destacou que a campanha já começou com grande adesão da população. “Todos são muito generosos, estamos recebendo mensagens dos comerciantes e dos populares para solicitar caixas de arrecadação e obter informações sobre como participar da ação”, afirmou.

A campanha contará com pontos de coleta em todos os equipamentos públicos municipais, incluindo escolas, unidades básicas de saúde (UBSs), Centros de Referência de Assistência Social (Cras), secretarias e prédios da administração municipal. “Além disso, estamos com uma alta expectativa para o Mega Bazar”, disse.

Além das roupas para adultos e crianças, a campanha também arrecada peças destinadas aos animais de estimação.

Mega Bazar

Segundo Flávia, o Mega Bazar Social será aberto ao público e permitirá que os beneficiados escolham gratuitamente as peças que desejam levar, preservando a dignidade das famílias atendidas.

Embora haja prioridade para pessoas cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), a ação também atenderá moradores que comprovem necessidade.

A presidente do Fundo Social afirmou ainda que as doações podem ser realizadas durante todo o ano.

Flávia também destacou que o Fundo Social mantém outras ações permanentes, como a arrecadação de alimentos, empréstimo de cadeiras de rodas e cadeiras de banho, cursos de capacitação profissional do programa "Mãos que Fazem" e projetos voltados à geração de renda para mulheres. "A população poaense é muito generosa. Nossa expectativa é superar os resultados do ano passado e garantir que ninguém passe frio neste inverno", afirmou a primeira-dama.