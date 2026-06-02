Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Flavia Souza fala da Campanha do Agasalho e ações do Fundo Social

FSS prevê novo Mega Bazar Social e reforça ações para atender famílias em situação de vulnerabilidade durante inverno

02 junho 2026 - 07h00Por Yasmin Torres - De Poá
FLAVIA SOUZA Esteve no Programa DS e falou da Campanha do AgasalhoFLAVIA SOUZA Esteve no Programa DS e falou da Campanha do Agasalho - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O Fundo Social de Solidariedade de Poá tem boas expectativas para a Campanha do Agasalho 2026, lançada no dia 25 de abril e que contará com mais de 200 pontos de arrecadação espalhados pela cidade. A iniciativa busca mobilizar moradores, comerciantes, empresas e instituições para a doação de roupas, calçados, cobertores e acessórios destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social durante o período mais frio do ano.

Durante o programa DS Entrevista, a presidente do Fundo Social e primeira-dama de Poá, Flavia Souza, destacou que a campanha já começou com grande adesão da população. “Todos são muito generosos, estamos recebendo mensagens dos comerciantes e dos populares para solicitar caixas de arrecadação e obter informações sobre como participar da ação”, afirmou.

A campanha contará com pontos de coleta em todos os equipamentos públicos municipais, incluindo escolas, unidades básicas de saúde (UBSs), Centros de Referência de Assistência Social (Cras), secretarias e prédios da administração municipal. “Além disso, estamos com uma alta expectativa para o Mega Bazar”, disse. 
Além das roupas para adultos e crianças, a campanha também arrecada peças destinadas aos animais de estimação. 

Mega Bazar

Segundo Flávia, o Mega Bazar Social será aberto ao público e permitirá que os beneficiados escolham gratuitamente as peças que desejam levar, preservando a dignidade das famílias atendidas.

Embora haja prioridade para pessoas cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), a ação também atenderá moradores que comprovem necessidade.

A presidente do Fundo Social afirmou ainda que as doações podem ser realizadas durante todo o ano. 
Flávia também destacou que o Fundo Social mantém outras ações permanentes, como a arrecadação de alimentos, empréstimo de cadeiras de rodas e cadeiras de banho, cursos de capacitação profissional do programa "Mãos que Fazem" e projetos voltados à geração de renda para mulheres. "A população poaense é muito generosa. Nossa expectativa é superar os resultados do ano passado e garantir que ninguém passe frio neste inverno", afirmou a primeira-dama.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Projeto Vivaleite, do Governo de SP, distribui mais de 175 milhões de litros no estado
Saúde

Projeto Vivaleite, do Governo de SP, distribui mais de 175 milhões de litros no estado

Feriado de Corpus Christi deve movimentar mais de 1,5 milhão de veículos nas rodovias
Trânsito

Feriado de Corpus Christi deve movimentar mais de 1,5 milhão de veículos nas rodovias

Moradora de Poá comemora chegada da água encanada após quatro décadas de espera
Região

Moradora de Poá comemora chegada da água encanada após quatro décadas de espera

Condemat+ visita Centro TEA Paulista e reforça pleito para implantação de equipamento na região
Região

Condemat+ visita Centro TEA Paulista e reforça pleito para implantação de equipamento na região

'Prefeitura no Meu Bairro' leva mais de 1,8 mil atendimentos e serviços à região da Vila Margarida
Região

'Prefeitura no Meu Bairro' leva mais de 1,8 mil atendimentos e serviços à região da Vila Margarida

Homicídios caem 37,5% em abril no Alto Tietê
Região

Homicídios caem 37,5% em abril no Alto Tietê