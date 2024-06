Flávia Verdugo recebe apoio dos prefeitos de Suzano e de Itaquá

A pré-candidata à prefeita de Poá, Flávia Verdugo, recebeu apoio declarado dos prefeitos Rodrigo Ashiuchi, de Suzano, e Eduardo Boigues, de Itaquaquecetuba, durante reuniões de lideranças, realizadas na terça e na quarta-feira (28 e 29 de maio). As autoridades, que integram o Partido Liberal (PL), reforçaram os seus compromissos com o Alto Tietê e destacaram o preparo da assistente social para gerir uma cidade.

Para os prefeitos, Flávia Verdugo tem uma forte ligação com Poá, tendo atuado há mais de uma década na prefeitura, conhecendo os problemas do município como ninguém. “Flávia está preparada e está capacitada para cuidar da cidade. Ela vem como uma novidade para os cidadãos de Poá”, disse Ashiuchi.

Com um grupo forte, a presidente do Diretório do PL poaenses também tem apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, e do deputado federal Marcio Alvino. “É justamente essa união, comigo e com o prefeito Eduardo (Boigues), com os deputados, com o PL Nacional e Estadual, que a Flávia vai conseguir recursos e colocar Poá de volta nos trilhos do desenvolvimento, dando a devida atenção para cada família que vive aqui”, continuou o prefeito de Suzano.

Em sua fala, o delegado Boigues destacou que está acompanhando a pré-campanha em Poá, junto da Flávia. “Gosto muito do trabalho dela, do perfil. Ela é arrojada, desenrolada, tem perspicácia e um bom relacionamento político, que vai ajudar muito ela para conseguir fazer Poá avançar. E, da mesma forma como acreditaram em mim para mudar Itaquá, sei que o povo de Poá vai entender que ela é o caminho da mudança”, salientou.

Perfil

Flávia Verdugo é formada em Serviço Social pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica) e é mestre em Ciência da Saúde pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), na área de Neurologia.

É Psicanalista, formada pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, tendo atuado na área da Saúde e Assistência Social há cerca de 10 anos na cidade de Poá, onde também foi secretária de Saúde por dois anos, e ainda foi diretora de Atenção à Saúde de Suzano.