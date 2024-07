Flávia Verdugo registra Boletim de Ocorrência e denúncia ameaças contra ela e a filha de dez anos

A pré-candidata à Prefeitura de Poá, Flávia Verdugo (PL), denunciou ameaças que ela e a filha de 10 anos receberam pelas redes sociais.

Em um vídeo publicado, em seu Instagram, na manhã desta quarta-feira (3), a pré-candidata revela uma das mensagens deixada em seu perfil.

“Boa tarde candidata Verdugo. Só um recado, cuidado por onde você anda que nós vamos te pegar. Tá pensando que vai ficar de boa na rua? Você e sua filhinha são duas delícias, hein?”.

Flávia abriu um Boletim de Ocorrência sobre o caso. No vídeo, a pré-candidata afirma que “está com o coração apertado”, mas que precisa desabafar sobre as ameaças de estupro contra ela e a filha que tem apenas 10 anos. Ela ainda garantiu que “os covardes da velha política não passarão impunes” e que as ameaças não vão impedir que ela leve adiante o seu projeto para Poá.