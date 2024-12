Fortes chuvas durante o Natal causam alagamentos na região

As fortes chuvas que atingiram o Alto Tietê nesta quarta-feira (25) causaram alagamentos nas cidades da região, de acordo com as defesas civis. Alguns municípios registraram queda de árvores.

As informações são de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá, Biritiba Mirim e Guararema. As demais cidades não responderam até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, foram registrados 63 milímetros de chuva entre os dias 25 e 26. A Defesa Civil percorreu a cidade ao longo desta quinta-feira (26) buscando possíveis ocorrências. Até o fechamento desta reportagem, foram constatados pontos de alagamento no Jardim Maitê.

A Defesa Civil de Mogi informou que recebeu um chamado para queda de galhos em um imóvel particular na Vila Oliveira. A ocorrência foi atendida pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal. O distrito de Jundiapeba foi o mais afetado pelas chuvas, com um índice de 51 milímetros.

As equipes da Defesa Civil da cidade permanecem monitorando a cidade, dentro dos trabalhos da Operação Verão. O telefone do setor para emergências é o 199 e o telefone do Centro de Operações Integradas (COI) é o 153.

A Prefeitura de Itaquá informou que foi registrado um ponto de alagamento no bairro Marengo Baixo. Na manhã desta quinta-feira (26) o local já estava com a normalidade restabelecida. A Defesa Civil reforçou que segue à disposição da população e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 199.

Em Ferraz, a Defesa Civil precisou fazer uma vistoria em uma casa, onde a moradora relatou tremor. O local foi interditado sem vítimas. As equipes da Defesa Civil da cidade estão em alerta para os chamados de emergência.

A Defesa Civil de Poá não registrou alagamentos e nem ocorrências graves. Em Arujá, não foram constatadas enchentes, mas houve queda de galhos e de uma árvore, sem danos ou ferimentos.

Em Biritiba Mirim, a Defesa Civil da cidade foi notificada por conta da queda de duas árvores.