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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Educação

Últimos dias para se inscrever no Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2026

O prazo termina na próxima segunda-feira (1º); processo seletivo oferece mais de 18 mil vagas em cursos superiores gratuitos distribuídos em unidades de todo o Estado

25 maio 2026 - 10h50Por Agência SP
A taxa de inscrição para o Vestibular das Fatecs é de R$ 90A taxa de inscrição para o Vestibular das Fatecs é de R$ 90 - (Foto: Roberto Sungi)

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) vão até 1º de junho, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. Para o segundo semestre de 2026, as Fatecs oferecem um total de 18.505 vagas, sendo 13.875 para ingresso via Vestibular e outras 4.630 destinadas aos candidatos do Provão Paulista. A taxa de inscrição é de R$90. O exame será aplicado no dia 28 de junho, às 13h.

Para concorrer a uma vaga é preciso ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso. Quem não atender a esse quesito pode participar apenas como treineiro.

Inscrição

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site oficial. Para participar do exame, o candidato deve ler atentamente o Manual do Candidato, preencher a ficha de inscrição com informações pessoais e responder ao questionário socioeconômico. É possível optar pelo uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 ou 2025, desde que informado corretamente o número de inscrição.

Ao preencher o formulário, o candidato irá escolher um curso como primeira opção e outro como segunda opção, em qualquer Fatec e período.

A taxa de participação pode ser paga em dinheiro, nas agências bancárias, via internet banking ou cartão de crédito, pela ferramenta Getnet. A inscrição só será confirmada após a compensação do pagamento.

As Fatecs disponibilizam computadores com acesso à internet para os candidatos que quiserem se inscrever no Vestibular. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para obter mais informações.

Pontuação Acrescida

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede bônus de 3% para candidatos autodeclarados afrodescendentes, 10% para quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública, ou 13% no caso de acumulação dos dois critérios.

Cabe ao candidato verificar na Portaria do Vestibular se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

Outras informações estão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br. O candidato também pode esclarecer dúvidas pela Central do Candidato, nos telefones: (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596-9696 (demais localidades).

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