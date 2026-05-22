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Jornal Diário de Suzano - 22/05/2026
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Região

Deputado Marcos Damasio apresenta emendas à LDO 2027

Propostas têm como foco saúde, segurança, educação inclusiva, cultura e infraestrutura

22 maio 2026 - 21h04Por da Reportagem Local
Deputado Marcos Damasio apresenta emendas à LDO 2027Deputado Marcos Damasio apresenta emendas à LDO 2027Deputado Marcos Damasio apresenta emendas à LDO 2027Deputado Marcos Damasio apresenta emendas à LDO 2027 - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) apresentou um conjunto de emendas ao Projeto de Lei nº 407/2026, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2027 no Estado de São Paulo. As propostas priorizam investimentos estratégicos em áreas essenciais como saúde pública, segurança, educação inclusiva, cultura e infraestrutura urbana.

Entre os principais destaques apresentados pelo parlamentar estão ações voltadas à ampliação da rede estadual de saúde da mulher, incluindo investimentos em exames preventivos, atendimento ginecológico especializado e fortalecimento do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. Também foram protocoladas propostas para modernização tecnológica dos hospitais estaduais, informatização das unidades de saúde e fortalecimento da saúde mental, com ampliação dos CAPS e novos serviços regionais especializados.

Na área da Segurança Pública, Marcos Damasio apresentou emendas voltadas à ampliação dos sistemas inteligentes de videomonitoramento, integração entre forças policiais, combate ao roubo e furto de celulares, fortalecimento da inteligência policial e modernização operacional das forças de segurança do Estado.

A educação inclusiva também recebeu atenção especial nas propostas do deputado. As emendas incluem ampliação do atendimento especializado para estudantes com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA), implantação de salas multissensoriais, aquisição de tecnologias assistivas, formação continuada de professores e fortalecimento das equipes multidisciplinares nas escolas estaduais.

Outro eixo importante das propostas apresentadas trata da valorização cultural dos pequenos municípios paulistas. O parlamentar protocolou medidas voltadas ao financiamento de atividades culturais em cidades de pequeno porte, criação de circuito cultural itinerante e incentivo à preservação das manifestações culturais regionais e tradicionais do interior paulista.

Na área de infraestrutura, Marcos Damasio propôs ações voltadas à prevenção de enchentes, combate a alagamentos, modernização da drenagem urbana, contenção de encostas e implantação de infraestrutura resiliente em municípios vulneráveis a desastres naturais. Além disso, foram apresentadas propostas para fortalecimento das políticas habitacionais, urbanização e ampliação de investimentos em iluminação pública com tecnologia LED e sistemas inteligentes de monitoramento urbano.

Segundo o deputado, as emendas apresentadas têm como objetivo aproximar o planejamento orçamentário das necessidades reais da população paulista.

“As propostas apresentadas buscam fortalecer áreas fundamentais para a qualidade de vida da população, garantindo investimentos estratégicos em saúde, educação, segurança, cultura e infraestrutura urbana. Nosso compromisso é trabalhar por um estado mais moderno, inclusivo e preparado para os desafios dos próximos anos”, afirmou Marcos Damasio.

As emendas agora seguem tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo durante a discussão da LDO 2027.

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