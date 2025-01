Furto de equipamentos no Pró-Hiper suspende aulas de hidroginástica

O sistema de aquecimento da piscina do Pró-Hiper, no Mogilar, foi danificado pela ação de vândalos nesta semana, com o furto de equipamentos que realizam a troca de calor para que a água chegue à temperatura ideal, além da fiação. Com isso, o início das aulas de hidroginástica para idosos, que seria nesta segunda-feira (20/01), precisou ser suspenso.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) já está adotando as medidas necessárias para a manutenção do equipamento, como a elaboração do orçamento para a aquisição do que foi furtado, para substituição, e a mão de obra. Após a solução dos problemas causados pela invasão e furtos, uma nova data para o início das atividades será divulgada pela Secretaria.

“A ação destas pessoas que furtaram os equipamentos trouxe um prejuízo para a população, que não terá acesso às aulas na data agendada. Mas já estamos adotando as medidas necessárias para conseguir fazer a manutenção da piscina o mais breve possível e normalizar as atividades”, explicou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib.

Ele lembrou que a realização das aulas de hidroginástica para os idosos na piscina sem o devido aquecimento é inviável e poderia expor os alunos a problemas de saúde. “Temos de adotar a cautela necessária, principalmente com o público idoso, que terá um cuidado especial por parte da administração municipal”, completou.

Um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil, que fará a investigação sobre o caso. A Guarda Civil Municipal também foi acionada para ampliar a segurança nas proximidades do Pró-Hiper.

Denúncias podem ser feitas ao Centro de Operações Integradas (COI), da Secretaria Municipal de Segurança, pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.