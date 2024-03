Gian Lopes se filia ao Republicanos após ciclo de 15 anos no PL

O ex-prefeito de Poá, Gian Lopes, se filiou ao Republicanos na noite da última quinta-feira (29/2), em um evento na Câmara de Vereadores, que contou com a presença do coordenador regional do partido, Marcelo Barbosa, e da nova executiva municipal.



Gian Lopes se disse honrado e emocionado com a recepção e a confiança de todos. “Vamos em frente e estou animado para os desafios e oportunidades que estão por vir nesta nova etapa”.



A filiação ao Republicanos ocorre após Gian Lopes anunciar a sua saída do Partido Liberal (PL), onde militou por 15 anos e ocupou diversos cargos e liderou importantes projetos para a cidade. Ele agradeceu ao PL pela parceria e pelo apoio ao longo dos anos, mas disse que sentiu a necessidade de buscar novos horizontes na política. “Não foi uma decisão fácil, mas foi necessária para seguir os meus ideais e projetos para Poá”.



Gian Lopes também afirmou que o seu compromisso com Poá continua firme e forte. “Não importa o partido, o que importa é o trabalho, a honestidade e a vontade de fazer a diferença. E isso eu tenho de sobra”, declarou.



Ele também agradeceu à sua esposa, Andressa Lopes, por estar ao seu lado e apoiá-lo na sua jornada política. Ele expressou sua profunda gratidão aos seus irmãos e irmãs, e a todos os presentes, que tornaram a noite memorável.



Gian Lopes foi prefeito de Poá entre 2017 e 2020, e atualmente é pré-candidato a vereador.