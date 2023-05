Golpes financeiros: conheça os mais comuns e saiba como se proteger

Recente pesquisa divulgada pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas estima que 8 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes financeiros em um período de 12 meses. Para conscientizar e auxiliar os usuários a fugirem das situações de risco, a 99Pay reuniu dicas práticas de como evitar cair nos cinco golpes mais frequentes em 2023.

1 - Fraudes de identidade

Uma das fraudes mais comuns são as de roubo de identidade. Na maioria dos casos, ocorrem a partir de uma técnica chamada de engenharia social, na qual o fraudador manipula as pessoas para que forneçam dados pessoais por conta própria. Ocorre em ligações pedindo a confirmação de dados para finalizar um cadastro ou em e-mails e conversas pelo WhatsApp ou nas próprias redes sociais, na qual é enviado um link pedindo senha para concluir uma determinada operação.

Como se proteger?

Para evitar esse tipo de golpe o importante é não clicar em links que chegam pelas redes sociais e manter a desconfiança toda vez que é solicitado o compartilhamento de informações privadas, seja com desconhecidos ou mesmo com parentes e amigos.

2 - Fraudes com Pix

Os golpes envolvendo Pix também se baseiam na manipulação das informações para enganar as vítimas, sendo que os mais populares são:

Falso QR Code: criminosos literalmente criam outro código para roubar as vítimas;

Falsa central de atendimento: a vítima recebe uma ligação de uma instituição financeira fake solicitando o envio de dinheiro via Pix para testar o sistema.

Como se proteger?

Não compartilhar dados pessoais que podem ser usados para criar chaves Pix e não realizar transferências sem ter certeza de quem está do outro lado. Normalmente o fraudador usa como argumento a necessidade da transação via Pix para saldar dívidas ou contas de consumo. Dificilmente as instituições bancárias realizam esse tipo de serviço ou mesmo ligam para os clientes solicitando confirmação de informações. Caso ainda tenha dúvidas, desligue o telefone, procure na internet o nome e o contato da instituição financeira e entre em contato para se certificar da veracidade da informação.

3 - Fraude do Falso Investimento

Mais uma vez utilizando-se da chamada engenharia social, o fraudador entra em contato e promete um rendimento acima das taxas do mercado, porém, com aporte de recursos imediato, pois aquela “oportunidade de investimento é única e você não pode perder”. Assim, com o objetivo de aproveitar o benefício, a vítima transfere o dinheiro, geralmente via Pix, para o fraudador.

Como se proteger?

Lembre-se do ditado "quando a esmola é muita, o santo desconfia". Pois é, não existe investimento que em minutos você terá 50% ou 200% do valor investido, ainda mais se tratando de perfis em redes sociais ou aplicativos de conversas. Observe também que toda transferência visando um investimento seguro é direcionada para uma instituição financeira, enquanto neste tipo de golpe, normalmente o valor é transferido para contas bancárias de terceiros.

4 - Delivery: fraude da falsa maquininha

O pedido feito por meio de um aplicativo demora a chegar. Uma falsa central entra em contato com o cliente e explica que houve um problema com o motoboy. Momentos depois, a falsa central retorna o contato explicando que a transação foi cancelada por conta do atraso e que o usuário poderá efetivar a compra no ato da entrega, passando o cartão na maquininha do falso entregador. A máquina adulterada faz a clonagem e rouba todos os dados do cartão sem que o cliente perceba.

Como se proteger?

Se possível, não realize pagamentos diretamente com o entregador, prefira quitar a compra por meio do próprio aplicativo de entrega e suspeite de qualquer atividade ou contato feito fora do app em que solicitou o pedido. Caso opte por pagar direto na maquininha ao entregador, é importante também verificar o valor digitado no visor para não ser surpreendido com preços acima dos que foram acertados no momento da compra.

5 - Fraude da troca de cartões

Geralmente esse tipo de fraude tem espaço em momentos de aglomeração, como festivais, estádios de futebol, shows etc. O golpe é praticado pelo falso vendedor ambulante que recebe o pagamento via maquininha. O vendedor cancela a transação alegando problemas técnicos, furta o cartão da vítima e, sem que ela perceba, devolve um cartão trocado. Geralmente, as pessoas só percebem que tiveram o cartão original substituído por um outro ao tentar realizar uma nova compra.

Como se proteger?

O ideal é sempre realizar a compra e pagamento em locais oficiais do evento e sempre manipular o próprio cartão ao invés de entregá-lo para o vendedor. Outra alternativa é inserir algum adesivo pequeno fora da área do chip para que você personalize e identifique o seu cartão quando devolvido.

Caí em um golpe e tive meus dados vazados. O que fazer?

Em qualquer fraude, principalmente quando há vazamento de dados, o indicado é registrar um boletim de ocorrência que, em muitos estados, pode ser feito pela Internet. Embora seja impossível interromper imediatamente a ação dos criminosos ou recuperar dados vazados, o BO será um importante instrumento para a defesa em possíveis acionamentos judiciais e injustas cobranças futuras.

