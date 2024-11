Governo de SP promove semana de mobilização contra a dengue

A Semana Estadual de Mobilização contra as Arboviroses, promovida pelo Governo de São Paulo em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), começa na próxima segunda-feira (11) e vai até sábado (16). A ação nesta época é considerada essencial para prevenir e conscientizar a população, municípios, organizações públicas e privadas sobre as ações de prevenção e eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Até 5 de novembro deste ano, o estado registrou mais de 2 milhões de casos e 1.899 óbitos provocados pela dengue. A iniciativa, em parceria com os municípios paulistas, tem o objetivo de antecipar e alertar sobre os riscos da doença, principalmente, devido às mudanças climáticas causadas pelo aumento de temperatura, chuvas e umidade – condições que contribuem para que as transmissões de arboviroses prosperem mais rapidamente e em novos locais.

“A meta é promover uma força-tarefa em todo o Estado, mobilizando e conscientizando a população sobre a importância de adotar os cuidados necessários. Esse é o período ideal para essas ações, visando prevenir o aumento de casos no verão, quando as chuvas favorecem a maior proliferação do inseto”, explica a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde, Tatiana Lang.

Investimentos de R$ 20 milhões

Em 2024, o Governo de São Paulo anunciou investimentos de mais de R$ 20 milhões como parte das medidas de enfrentamento à doença. Os recursos foram anunciados pelo Centro de Operações de Emergências (COE) e investidos na compra de 6 mil litros de adulticida, de medicamentos e insumos, de repelentes, de equipamentos de nebulização, além da abertura de novos leitos.

A Secretaria de Estado da Saúde disponibilizou, também, capacitações aos trabalhadores da saúde dos 645 municípios por meio de cursos e treinamentos online para manejo clínico, organização dos serviços, e atendimento para arboviroses. Atividades educativas em escolas, rodovias e pontos de grande circulação como estações de trem e metrô, e campanha no carnaval, também foram promovidas.

A pasta antecipou, também, o pagamento do IGM SUS Paulista, no montante de R$ 205 milhões aos 645 municípios.

Para ampliar a transparência no acesso aos dados, o Governo lançou duas importantes ferramentas: o Painel de Monitoramento da Dengue (dengue.saude.sp.gov.br) e o portal www.dengue100dúvidas.sp.gov.br.

A SES também investiu para dar agilidade no resultado dos testes em até 70%, no Instituto Adolfo Lutz (IAL), com automatização dos exames com novos equipamentos.

Para conscientizar ainda mais a população, foi veiculada em diferentes mídias a campanha publicitária “A água mais mortal pode estar no seu quintal”.

Ao longo do ano, foram realizados treinamentos com a Defesa Civil que, em parceria com a SES, promoveu ações nas rodoviárias, CPTM e Metrô. Além disso, a SES contou com o apoio do Exército e da Defesa Civil nas atividades de limpeza urbana e orientação à população.

Uma webconferência sobre “Manejo clínico do paciente com dengue”, juntamente com outras ações, foram desenvolvidas com a Coordenadoria de Regiões de Saúde, Coordenadoria de Controle de Doenças, e com os Departamentos Regionais de Saúde, Centro de Vigilância Epidemiológica e Grupo de Vigilância Epidemiológica.

Foi elaborada nota informativa conjunta entre o Instituto Adolfo Lutz e o Centro de Vigilância Epidemiológica sobre fluxos de notificação, informação, investigação, encerramento oportuno e rotinas do laboratório.

Tire suas dúvidas

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, lançou o portal “Dengue 100 Dúvidas” com as cem perguntas mais frequentes sobre dengue, zika e chikungunya nos buscadores da internet. A ferramenta desmistifica as fake news que circulam nas redes sociais e orienta a população sobre as doenças. O acesso está disponível no link: www.dengue100duvidas.sp.gov.br.