Grande mutirão de zeladoria e saúde começa em Jundiapeba

Um grande mutirão de serviços de limpeza, zeladoria e prevenção na área da saúde teve início nesta quinta-feira (02/01), no distrito de Jundiapeba, com o objetivo de se estender a todos os bairros da cidade, para prevenir e minimizar as consequências das chuvas intensas neste período do ano, principalmente nas regiões ribeirinhas. A iniciativa reforça as ações da Operação Verão e conta com equipe de 212 pessoas, 31 caminhões, 12 máquinas e 40 roçadeiras, além de envolver as secretarias de Serviços Urbanos, Mobilidade, Assistência Social, Segurança Pública, Defesa Civil, Esportes, Saúde, Infraestrutura e Obras, Educação e Semae.

Para o início dos trabalhos, a prefeita Mara Bertaiolli e o vice Téo Cusatis se reuniram, nesta manhã, com os funcionários da empresa Peralta, responsável pelos serviços de limpeza pública da cidade, e detalharam o objetivo e a dinâmica do trabalho.

A meta da nova gestão, que teve início nesta quarta-feira (01/01), é cuidar de toda a cidade, a partir de Jundiapeba, que possui pontos críticos e deficientes de zeladoria pública. Desta forma, o mutirão inclui a limpeza de bueiros, bocas de lobo e descarte irregular de lixo, entre outros serviços de manutenção e zeladoria.

“Nossa gestão vai ser feita por todos nós, trabalhando juntos, em prol da cidade. O início do ano é marcado por fortes chuvas e precisamos fazer a limpeza completa de todos os pontos de alagamento e o desassoreamento de rios, como o Oropó, Jundiaí e Negro, além dos córregos dos Corvos, Canudos, entre outros. Faremos a limpeza de todos os corredores, para que a cidade não sofra as consequências do período das cheias. Estamos com todas as secretarias unidas para fazer esta prevenção e garantir que nossa população não seja afetada com alagamentos e outros problemas”, explica Mara Bertaiolli.

A importância de o mutirão contemplar a área da Saúde foi destacada pelo vice-prefeito. “Faremos uma campanha forte para prevenção da dengue, com ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, orientando a população sobre as medidas de cuidados necessários. Começaremos por Jundiapeba e vamos percorrer todos os bairros, mas obviamente, se tiver algo acontecer em outro ponto, faremos toda a mobilização para o local. A ideia é que estas ações possam minimizar os eventos climáticos, nos antecipando da melhor maneira possível”, aponta Téo Cusatis.

Em Jundiapeba, o trabalho será desenvolvido na região urbana do distrito, com ênfase no bairro Nova Jundiapeba, área mais vulnerável, devido aos casos de transbordamento do rio Jundiaí. No local, haverá limpeza, nivelamento de ruas, recolhimento de materiais e de lixos acumulados em pontos irregulares de descarte, além de serviços de roçada da vegetação, de tapa-buraco em vias com asfalto.