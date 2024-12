Hapvida anuncia investimento de R$ 2 bilhões para ampliar rede, incluindo novos hospitais em SP

A Hapvida NotreDame Intermédica, maior empresa de saúde e odontologia da América Latina, vai expandir sua estrutura no Brasil nos próximos dois anos, com um investimento de R$ 2 bilhões. Ao todo, até 2026, a companhia deve construir e inaugurar 10 hospitais – o que representa 1.811 novos leitos adicionais – e outras unidades assistenciais com o objetivo de aumentar a infraestrutura própria e requalificar unidades existentes, ampliando o acesso à saúde de qualidade à população. O Plano de Investimentos para 2025 e 2026 da companhia foi comunicado ao mercado nesta terça-feira (3).

Metade do investimento do plano diretor será realizado na cidade de São Paulo e região metropolitana, com a inauguração, até o fim de 2026, de quatro hospitais, um pronto atendimento, seis clínicas, oito unidades de diagnóstico, 14 unidades de coleta laboratorial e duas ampliações.

De acordo com Jorge Pinheiro, presidente da Hapvida, áreas para a instalação das unidades foram escolhidas por serem locais estratégicos, que permitem atender o maior número de beneficiários. “Estamos presente em todas as regiões de São Paulo, o que facilita o acesso das pessoas. Com essa ampliação da rede, o usuário terá baixa complexidade perto de onde ele mora e a alta complexidade em vias de fácil acesso para a região metropolitana e até do interior, facilitando a vida de todos”, avalia.

Um dos hospitais, localizado na Rua Doutor Afonso Baccari, na Vila Clementino, será de altíssima complexidade, voltado ao público adulto, com um moderno parque de diagnóstico, área oncológica, clínica de atendimento eletivo e capacidade de 250 leitos. A nova unidade realizará cirurgias de alta complexidade e será batizada de Hospital Antônio Prudente, uma homenagem à história da Hapvida, com o mesmo nome do primeiro hospital da companhia, fundado em Fortaleza.

Outra unidade, batizada de Hospital Ibirapuera, ficará na Av. Brigadeiro Luís Antônio, no Paraíso, e terá vocação materno-pediátrica, com capacidade de 250 leitos e ambulatório de alta complexidade. A ideia é que esses dois novos equipamentos ofereçam um serviço de saúde premium, com alta tecnologia, hotelaria diferenciada, serviços personalizados e exclusivos.

O investimento prevê, ainda, reformas e reinaugurações, a exemplo do Jardim Anália, situado no bairro Anália Franco. Já em Santo André, uma atual unidade avançada dará origem a um hospital. Além disso, haverá a ampliação do Hospital Cruzeiro do Sul, em Osasco. No estado de São Paulo, a Hapvida conta hoje com 28 hospitais.

“Hoje, nossa posição de caixa é muito robusta. Não só temos uma posição muito sólida para fazer frente a esses investimentos atuais, como acreditamos que capacidade de fazer caixa para os próximos semestres seja suficiente para realizarmos todos esses investimentos e seguirmos com a jornada de desalavancagem contínua da companhia”, afirmou o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Luccas Adib.

Outras unidades no Brasil

Além de São Paulo, outros estados vão ganhar novas unidades. No Amazonas, serão um hospital e três clínicas. O Rio de Janeiro terá um hospital e três prontos atendimentos, enquanto o Pará contará com um hospital e uma ampliação de unidade. Ceará, Pernambuco e Mato Grosso do Sul terão uma nova unidade hospitalar em cada localidade.

Sobre a Hapvida NotreDame Intermédica

Com 79 anos de experiência a partir das aquisições durante sua história no país, a Hapvida NotreDame Intermédica é hoje a maior empresa de saúde e odontologia da América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, tem à disposição a maior rede própria de atendimento com um sistema integrado que conecta as unidades das cinco regiões do país.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde por meio de 85 hospitais, 77 prontos atendimentos, 341 clínicas médicas e 291 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.