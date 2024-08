Hapvida NotreDame Intermédica e NINNA Hub lançam parceria para impulsionar a inovação empresarial

De olho nas tendências de mercado e com foco na capacitação de lideranças, a Hapvida NotreDame Intermédica e o NINNA Hub, primeiro hub do Ceará de inovação aberta e transformação digital, uniram-se para lançar o Mentores da Inovação. A iniciativa terá duração de seis meses e pretende formar 500 líderes em mentoria de negócios na maior empresa de saúde da América Latina.

A primeira etapa do programa é teórica, com conteúdos formativos, para capacitar os líderes a orientar startups e negócios inovadores. Na segunda fase, os participantes terão a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos em rodadas de mentorias.

“Essa parceria representa um marco significativo para fortalecer nossa capacidade de liderança, fomentar ainda mais o DNA inovador na companhia e capacitar nossa equipe para orientar com excelência e eficiência as startups, criando um ecossistema propenso à inovação e à geração de novos negócios", afirma Mayumi Ito, head de inovação corporativa da Hapvida NDI.

O NINNA Hub tem desempenhado um papel estratégico ao conectar a Hapvida NotreDame Intermédica aos principais atores da cadeia de inovação no Brasil. O objetivo é fomentar parcerias e acelerar o desenvolvimento de soluções criativas.

"Estamos dedicados a preparar líderes que não só possam atuar de forma ativa no ecossistema, mas também queiram fortalecer a conexão entre as necessidades da Hapvida NotreDame Intermédica e as inovações das startups. Essa colaboração é essencial para a mudança de cultura e implementação de novas ideias", diz Gabriella Purcaru, head de inovação corporativa e operações do NINNA Hub.

As duas empresas nasceram no Nordeste, celeiro de novas oportunidades de negócios. Não à toa, o Explora 2024, programa de inovação aberta da Hapvida NDI, foi lançado em junho no Nordeste On (NEon) – maior evento de inovação e empreendedorismo da região. Nesta edição, as startups escolhidas terão de propor soluções para três desafios: automação de contratos, simulação de práticas assistenciais e otimização da performance da farmácia hospitalar.

“A Hapvida NDI investe cada vez mais em programas de inovação aberta, com soluções inteligentes para os desafios da saúde em busca da eficiência operacional e melhoria da experiência aos beneficiários. Queremos nos aproximar de empresas de base tecnológica e grandes players do mercado em busca de novos parceiros. Assim será possível potencializar todas as estratégias de inovação que criamos dentro da companhia, que hoje cuida de quase 16 milhões de vidas em todo o país e conta com mais de 69 mil colaboradores”, completa Ana Carolina Cândido, head de inovação aberta da Hapvida NDI.

Com 78 anos de experiência a partir das aquisições durante sua história no país, a Hapvida NotreDame Intermédica é hoje a maior empresa de saúde e odontologia da América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende cerca de 15,7 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, tem à disposição a maior rede própria de atendimento com um sistema integrado que conecta as unidades das cinco regiões do país.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde por meio de 85 hospitais, 77 prontos atendimentos, 347 clínicas médicas e 294 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.