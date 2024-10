Homicídios no Alto Tietê caem 15,7% entre janeiro e agosto

O número de homicídios no Alto Tietê caiu 15,7% entre janeiro e agosto deste ano quando comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 57 em 2023 ante 48 neste ano. Somente na análise dos números de agosto (último divulgado), a região teve aumento de 40%, passando de cinco para sete mortes registradas. Os números constam no novo levantamento divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Aumento

Das dez cidades da região, cinco tiveram aumento e outras cinco tiveram redução no número de mortes.Entre as que tiveram aumento, o maior percentual foi em Poá, que saltou 100%, passando de dois para quatro assassinatos.

Itaquá também aparece entre as que tiveram aumento. A cidade computa crescimento de 21,4%, passando de 14 para 17 mortes. Com números semelhantes, Mogi e Ferraz aparecem com 18,18% e 16,66% de aumento, respectivamente.

Queda

Outras cinco cidades tiveram queda, como citado, anteriormente. Suzano é a única das cinco principais cidades da região com queda. O município registrou redução de 64,2%, caindo de 14 para cinco homicídios neste ano. Mas o maior percentual foi de Santa Isabel, que registrou queda de 66,6%, passando de três para uma morte.

Estado

O número de mortes intencionais registradas no estado de São Paulo em agosto foi o menor da série histórica, iniciada em 2001. A Polícia Civil contabilizou 196 homicídios dolosos em agosto, oito casos a menos na comparação com igual período de 2023. É a primeira vez na história que o índice fica abaixo dos 200 casos para o mês no estado. Essa queda foi a quinta do ano para a modalidade criminosa.