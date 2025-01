Hospitais estaduais do Alto Tietê recebem verba para revitalização

Três hospitais regionais do Alto Tietê receberam, aproximadamente, R$ 8,36 milhões em investimento para reforma e revitalização neste mês.

Os hospitais beneficiados são Regional de Ferraz de Vasconcelos, Hospital Geral de Itaquaquecetuba e Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Mello, em Mogi. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

O valor exato não foi repassado, mas segundo a secretaria, são R$ 92 milhões para as reformas de 11 unidades na região Leste da Grande São Paulo, onde estão incluídas as cidades. Ao dividir o valor repassado pelo total de hospitais chega-se a R$ 8,36 mi.

Além desses três na região, também na zona leste serão atendidos: Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia São Miguel (IPGG), Hospital Geral de Guaianases, Hospital Geral de São Mateus, Hospital Infantil Cândido Fontoura, Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, Hospital Estadual de Sapopemba, Instituto Clemente Ferreira e Hospital Geral de Itaim Paulista.

Outras regiões

Na região Norte, a Pasta vai investir R$ 40 milhões para as obras no Hospital Geral de Taipas, no Hospital de Vila Penteado, no Conjunto Hospitalar do Mandaqui e no Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Na região Sul, serão 10 unidades que receberão o repasse de R$ 98 milhões. São elas: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Hospital Infantil Darcy Vargas, Hospital Heliópolis, Hospital e Maternidade Interlagos, Unidade Recomeço Helvétia,