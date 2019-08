Hospital de Ferraz vai receber melhorias por meio de programa do Estado

O Hospital Regional Doutor Osiris Florindo Coelho, de Ferraz de Vasconcelos, é uma das 31 unidades de saúde do Estado que serão beneficiadas pelo programa "Melhor pra sua Saúde", do Governo de São Paulo, lançado no último dia 27.

O programa tem como objetivo modernizar e ampliar hospitais e unidades estaduais de saúde com reformas, revitalizações e renovação do parque tecnológico. No Alto Tietê, o Hospital Regional de Ferraz será o único beneficiado pelo projeto.

No entanto, ainda não há uma previsão de quais melhorias serão aplicadas na unidade.

O investimento total do programa será de R$ 819,1 milhões, sendo que R$ 90 milhões serão investidos neste ano. Só para aprimoramento estrutural de unidades, o investimento será de R$ 230 milhões no total.

As unidades passarão por reformas de acordo com as necessidades, como por exemplo, reforma e impermeabilização de telhados, cozinhas, climatização de centro cirúrgico, Unidades de Terapia Intensivas (UTIs), centros de materiais esterilizados e renovação de redes de energia e esgoto.

A escolha pelo Hospital Regional de Ferraz acontece devido a um ponto considerado "cardeal", na importância

de regionalizar e homogeneizar o acesso à saúde. "Com este programa, vamos investir mais de R$ 819 milhões em obras e equipamentos, para garantir não apenas conforto, mas qualidade na assistência", afirma o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira.

O projeto ainda prevê ações rápidas, como pinturas de fachada, interior do hospital, revisões nas instalações elétricas, hidráulicas e de gases medicinais.

Até 2020, cerca de R$ 408 milhões serão dedicados à expansão e renovação do parque tecnológico de UTIs dos hospitais e Centros de Diagnósticos e Cirúrgicos das unidades estaduais de saúde, com novos equipamentos médicos de cardiologia, ultrassom, ressonância magnética, tomografia, entre outros.