Hospital Santana amplia atendimento em Pediatria

O Hospital Santana, da Hapvida NotreDame Intermédica, expandiu o atendimento disponibilizado no setor de Pediatria, que agora passa a contar com quatro médicos especializados atuando dia e noite, garantindo sempre eficiência na assistência prestada às crianças, o que ganha ainda mais relevância no período de férias, quando a programação de viagens e a mudança de rotina tornam os cuidados com a saúde prioritários.

Localizada em Mogi das Cruzes (SP), a instituição de saúde proporciona ampla estrutura também para eventuais internações dos pequenos, assegurando maior segurança aos pais e todos os familiares.

O diretor Felipe Albuquerque ressalta que a capacidade da Pediatria é de aproximadamente 3 mil atendimentos mensais. ‘Temos uma preocupação fundamental com a qualidade do atendimento e o acolhimento”, afirma ele.

Nessa semana, o setor recebeu a visita do Papai Noel, dentro das atividades de Natal promovidas pelos programas de acolhimento da Hapvida em todos os seus hospitais instalados no País.

A recreação e interação também são destaques. A criança pode brincar e praticar atividades lúdicas, como pintura e desenho, enquanto estiver no ambiente hospitalar, cuidadosamente planejado com exclusividade para as crianças de 0 a 13 anos.

“Estamos prontos para atender as crianças com toda a atenção, seguindo rigorosos protocolos para que a recuperação seja mais rápida”, conclui o diretor Felipe Albuquerque.