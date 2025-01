Hospital Santana investe em diagnóstico por imagem

Referência em diagnóstico por imagem na região do Alto Tietê, o Hospital Santana, da Hapvida NotreDame Intermédica, passa a disponibilizar uma nova máquina de ressonância magnética com a possibilidade de sedação, acentuando a precisão dos exames e a segurança dos pacientes.

O moderno Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) assegura um amplo leque de procedimentos, contribuindo para que as intervenções médicas sejam rápidas e assertivas.

“A alta complexidade é essencial nos hospitais de ponta, como o Santana, porque toda essa estrutura permite que o paciente se recupere de forma mais rápida”, explica a diretora Tatiana Cury.

O setor realiza, além de ressonância, endoscopia, ultrassonografia e ecocardiograma com Doppler (uso de ondas sonoras de alta frequência para se avaliar a quantidade de fluxo sanguíneo de diferentes partes do corpo através das artérias e vasos sanguíneos).

E vai além, com a disponibilidade de ecocardiograma, raio-X, tomografia computadorizada, entre outros exames.

Todo o aparato conta com equipe técnica especializada na realização dos procedimentos e manutenção adequada do parque tecnológico de diagnósticos.

Cerca de 10 mil exames são realizados mensalmente no SADT do Hospital Santana, localizado em Mogi das Cruzes. “Acompanhar a evolução tecnológica constante é uma das nossas prioridades”, conclui a diretora.