Região

Hospital Santana recebe visita do Papai Noel 

Visita emocionante percorreu UTI, pronto-socorro e internações, levando esperança e alegria a pacientes, acompanhantes e funcionários

15 dezembro 2025 - 12h55Por Da região
- (Foto: Divulgação)

Conforto, amor e acolhimento foram os sentimentos que permearam, na sexta-feira (12), o Hospital Santana, em Mogi das Cruzes (SP). Como um pedacinho do Natal, o Papai Noel percorreu alas de internação, UTIs e prontos-socorros adulto e infantil, espalhando sorrisos, esperança e o calor humano que só o espírito natalino consegue despertar.

Durante a sua visita, o bom velhinho tirou de pacientes e acompanhantes sorrisos de gratidão. Foi o caso de Roseli Correa da Silva, filha e acompanhante de Clotilde da Silva, 88 anos, que se emocionou ao ver sua mãe recebendo a visita. 

"Desde que entrou no hospital, eu pedia a Deus um sinal. Hoje, esse foi o sinal. Foi muito forte para nós”, contou Roseli. “O Papai Noel é o símbolo do Natal. Ele traz amor, cuidado, fé e esperança, especialmente para quem está internado. É sobre estar com quem você ama, compartilhar amor e se reconectar com o que realmente importa”, afirmou.

O encanto das crianças também marcou a visita. Murilo, de 3 anos, conheceu o Papai Noel de surpresa, cumprindo a promessa que a sua mãe Emily Alves Agostinho da Silva fez. “Foi lindo, trouxe leveza a um momento em que estamos apreensivos". 

O bom velhinho, além de andar pelos corredores, entregou uma lembrancinha em cada visita, juntamente com um livro sobre a fé em Jesus. 
O hospital mantém ações de acolhimento durante todo o ano. A psicóloga do Hospital Santana, Camila Campos, considera importantes essas ações que animam os pacientes, provocam interação e fortalecem cada vez mais o acolhimento e humanização.

