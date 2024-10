Indústria regional exporta US$ 767 milhões em nove meses

O volume de exportações das indústrias do Alto Tietê atingiu US$ 767,3 milhões em setembro. O resultado foi impulsionado, especialmente, pelos negócios fechados com os Estados Unidos que representaram 26,3% das transações, o que significa US$ 201,5 milhões. O número total de vendas é superior aos US$ 763,9 fechados em 2023.

Convertendo apenas o valor negociado com o mercado norte-americano, de acordo com a atual cotação do dólar, as vendas para o país chegaram a cerca de R$ 1,1 bilhão, resultado 7,8% maior do que o conquistado no mesmo período do ano passado, quando a região exportou para os Estados Unidos US$ 186,9 milhões. Na lista de principais parceiros comerciais do Alto Tietê aparecem a Argentina com US$ 94,1 milhões (12,3%), e o Paraguai com US$ 49,7 milhões (6,5%).

Ainda segundo as informações apuradas pelo Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Derex) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), baseadas em dados das regionais do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), as importações nos nove primeiros meses do ano ficaram em US$ 1.036,7 bilhão, uma redução de 16,2% em comparação com o último ano quando o acumulado foi de US$ 1.237,2 milhões.

“O ano está sendo de recuperação para a indústria, depois de diversos impactos que o setor enfrentou nos últimos anos. Sabemos que há mais para ser conquistado, mas esses resultados apontam que estamos no caminho certo”, reforçou o diretor regional do CIESP Alto Tietê, José Francisco Caseiro.

Setembro fechou com a liderança em vendas de máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (21,6%), papel e cartão (20,9%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (8,4%).

Já as importações do Alto Tietê se concentraram, em especial, na compra de máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (22,6%), produtos farmacêuticos (13,9%) e veículos automóveis, tratores (9,4%). A maior parte dos produtos teve origem na China (17,2%), Japão (14,7%) e Estados Unidos (12,6%).

Analisando todo o Estado, as exportações alcançaram US$ 56.810 bilhões, uma alta de 2,4% em comparação com o mesmo período de 2023, quando o número atingiu US$ 55.502 bilhões. Ao contrário da região, São Paulo contabilizou aumento no nível de importação saindo de US$ 54.408 bilhões para US$ 56.581 bilhões, uma alta de 4,0%.