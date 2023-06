Instituto de Pesos e Medidas realiza fiscalização no Alto Tietê

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) realiza fiscalizações em todas as cidades do Alto Tietê. O trabalho é feito diariamente, segundo a assessoria de imprensa do órgão.

O Ipem realizou uma separação dos municípios do Alto Tietê por regionais. A Regional Leste tem Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano; a Regional Norte conta com Arujá, Mogi das Cruzes e Santa Isabel; Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis fazem parte da Regional São José dos Campos.

O Instituto explicou que as fiscalizações são realizadas em todo o Estado de São Paulo e têm o objetivo de proteger o consumo da população.

Trabalhos realizados pelo Ipem

Verificação meteorológica e fiscalização dos instrumentos de medição, onde é vistoriado o “desempenho das balanças, bombas de combustível, caminhões-tanque, bafômetros, medidores de pressão arterial, radares e mais uma grande variedade de instrumentos de medição sujeitos à metrologia legal”.

Fiscalização dos produtos pré-medidos. Neste, são fiscalizados produtos embalados, como arroz, feijão, leite, óleo comestível, macarrão, sabão em pó, detergente, entre outros. “A quantidade de produto contida na embalagem deve corresponder, de fato, àquela informada no rótulo”, explica.

Fiscalização de produtos têxteis, ou seja, peças de vestuário, cama, mesa, banho, tecidos, entre outros, devem conter uma etiqueta com informações sobre conservação do produto, identificação fiscal, origem, tamanho e composição têxtil.

É feita uma fiscalização dos itens que estão sujeitos à avaliação compulsória da conformidade, que são produtos que precisam ter certificação obrigatória. Entre eles: brinquedos, isqueiros, fusíveis, tomadas, fósforos, lâmpadas, entre outros.

É feita a inspeção e fiscalização dos veículos que transportam botijões de gás. A instituição também oferece apoio técnico para as “forças produtivas do Estado”.