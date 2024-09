Instituto faz plano de ressocialização de ex-detentos para apresentar na região

O Instituto Recomeçar desenvolveu um plano municipal de ressocialização de egressos do sistema carcerário e quer apresentar a proposta em 2025 aos municípios do Alto Tietê.

O plano municipal foi feito em oito tópicos e busca capacitar gestores, guardas municipais, assistentes sociais e dar apoio aos ex-detentos que querem voltar a trabalhar e deixar o mundo do crime.

“Quando o indivíduo cumpre a pena, volta à liberdade ele retorna ao próprio bairro, mas sem perspectiva porque a cidade não oferece perspectiva. Isso passa a ser um problema da municipalidade. Por isso que criamos esse plano, para que os novos prefeitos tomem conhecimento dessa responsabilidade que eles também têm sobre aquele indivíduo”, explica o assessor de comunicação do instituto, Joel Novaes, que desenvolveu o plano.

De acordo com Joel, o egresso do sistema carcerário que não encontra uma oportunidade de ressocialização social retorna ao crime. “Ele vai acabar reincidindo no crime. Nunca vamos diminuir os índices de criminalidade e muito menos a população prisional. Uma contribuição que devemos ter é ajudar na redução da criminalidade, na reincidência e na população prisional. Esse plano vem nessa direção”.

O assessor explica como funciona o plano. “O plano tem uma área para capacitação dos gestores, GCMs, assistentes sociais. Citamos a criação de um fundo municipal para cuidar especificamente da formação do corpo técnico da Prefeitura. Temos um tópico que trata da educação, que é uma intenção de levar para dentro da escola esse tema através de palestras, oficinas. São oito tópicos que na prática são oferecidos para a Prefeitura para ajudar na formação do corpo técnico e de um trabalho efetivo dentro da cidade”.