Itaquá abre editais da Aldir Blanc com investimento de R$ 2,3 milhões

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Cultura, abriu as inscrições para quatro editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) com investimento de R$ 2,3 milhões. A iniciativa busca apoiar a diversidade cultural da cidade, contemplando 89 projetos.



As inscrições devem ser feitas até 4 de novembro na Secretaria de Cultura (av. Ver. João Fernandes da Silva, 53 - Vila Virgínia). Cada edital pode ser acessado pelo itaquaquecetuba.sp.gov.br/secretarias/cultura/editais/.



O edital de Fomento Cultural receberá o maior aporte, de R$ 1 milhão, destinado a mostras, espetáculos, feiras e produções audiovisuais. Ao todo, 33 projetos vão ser contemplados, incentivando a criação artística e a realização de eventos culturais.



O segundo edital, Premiação de Personalidades Negras, vai reconhecer 11 pessoas negras que contribuíram com o setor cultural. Cada premiado receberá R$ 1 mil.



Já no edital de Espaços Culturais, serão oferecidos subsídios para a aquisição de equipamentos e manutenção de atividades. Com investimento de R$ 231 mil, 20 vagas podem ser contempladas para reforma e compra de bens para espaços culturais. Além disso, R$ 100 mil vão para o subsídio de novas atividades culturais, como a contratação de professores e atividades, e dez equipamentos serão contemplados.



Por fim, o edital Cultura Viva destinará R$ 500 mil a cinco pontos de cultura que realizarão apresentações ao longo de 12 meses. Também haverá premiação de R$ 9,4 mil para dez espaços culturais.



“Essa é a grande chance para artistas, fazedores de cultura e responsáveis por equipamentos culturais serem reconhecidos e contemplados pelos editais. Nossa equipe está de plantão para apoiar os interessados de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Secretaria de Cultura”, disse a secretária Maria Ana Rosa.



O prefeito Eduardo Boigues reforçou a importância dos investimentos. “Itaquá está no radar de grandes projetos, assim como estamos vendo obras acontecendo e investimentos sendo destinados para todas as áreas. A cultura continua sendo fortalecida na cidade”, completou.