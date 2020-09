Itaquá completa 460 anos; fundação está ligada à figura de José de Anchieta

Os itaquaquecetubenses opinaram sobre mais um ano de aniversário da cidade. A população reconhece o crescimento de Itaquá, mas aponta muitos problemas em vários setores. A cidade ganhou um shopping com cinema em 2017, recebeu novas atrações em seu Parque Ecológico no início deste ano, além do lazer que já existia, como pesqueiros e o Museu Municipal.

O DS foi às ruas de Itaquá para escutar o que as pessoas que moram no município acham do lugar. Várias qualidades apontadas, como a tranquilidade da cidade, as opções de comércio e o crescimento ao longo do tempo, mostram que Itaquá está tem muito valor.

A professora de educação física, Ana Luis Santos, 44, moradora do Parque Piratininga, destacou a chegada do Itaquá Garden Shopping, que trouxe mais lazer para a cidade. Além disso, a professora elogiou a região central - que dá “muitas opções” aos moradores - e citou a evolução dos bairros pequenos do município.

“Eu gosto de Itaquá, é um lugar tranquilo de se viver. Nosso bairro tem algumas coisinhas, como a associação de amigos do bairro, que tenta desenvolver trabalhos para a população e a comunidade”, contou.

A copeira hospitalar Elisangela Souza da Silva, 45, mora no mesmo bairro de Ana. Segundo ela, as choperias e academias ao ar livre instaladas no Piratininga a deixam feliz. Porém, ela destaca que a Saúde precisa mudar em Itaquá. “São bem interessantes esses locais. Eu gosto. Mas, para os próximos anos, espero que melhorem os serviços de saúde, que deixam bastante a desejar”, afirmou.

O cenário da cidade quando o pedreiro José Carlos Alves, 58, chegou, era bem diferente do atual.

Morador do Jardim Paineira há quase 30 anos, ele diz que a Praça Padre João Álvares, no Centro, era um “chiqueiro” e que melhorou muito com o tempo. Para o pedreiro, não é possível comparar o município com a Capital, mas o crescimento é notável.

“Quando cheguei, Itaquá era pequena, mas agora mudou muito. Antes, era só mato e o ônibus passava bem cedo, depois ao meio-dia, no fim da tarde e à noite”.

A aposentada Ivete de Moraes, 65, que mora no Centro. Residente de Itaquá há mais de 60 anos, ela diz que a cidade está “muito parada” e culpa as autoridades por isso.

“Deveria ter bastante coisa. Falta tudo de lazer. Acho que tem que mudar os políticos. Precisamos de pessoas que amam a cidade. Antes amavam Itaquá. Agora, não mais”, pediu.

A cidade também tem problemas, e alguns moradores criticaram, como o sorveteiro Geraldo Teixeira, 80, que reclamou do prefeito. “Aqui não tem divertimento. A cidade era boa antes, porque tinha prefeito. Hoje não tem mais”.

“Tem que ter mais lazer para os jovens”, pede o balconista Valdenilson Pereira, 57.