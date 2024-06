Itaquá confirma interesse em implantar escola cívico-militar

A Secretaria de Educação de Itaquaquecetuba confirmou, nesta quarta-feira (5), que o município tem interesse em possuir uma escola cívico-militar. É a terceira cidade da região a confirmar o interesse. Suzano e Ferraz de Vasconcelos também manifestaram interesse. Além disso, Mogi das Cruzes e Guararema afirmaram que avaliam os detalhes do programa.

Inicialmente, Itaquá havia descartado a adesão, conforme o DS publicou na edição do último domingo (2). As outras cidades da região também foram procuradas, mas não responderam.

O programa foi sancionado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no dia 27 de maio. A expectativa do governo estadual é que de 50 a 100 escolas cívico-militares estejam em funcionamento no início de 2025. A adesão é voluntária e não existe obrigatoriedade.

Segundo o Palácio dos Bandeirantes, a implantação será gradual e com o “consentimento expresso das comunidades escolares em consultas públicas” que acontecerão ao longo do ano. As datas serão publicadas no Diário Oficial com 15 dias antes dos eventos.