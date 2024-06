Itaquá dá andamento a reforma de três UBSs e construção no Jardim Tropical chega a 95% de conclusão

A construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Tropical, em Itaquaquecetuba, atingiu 95% de conclusão nesta semana. Com investimento de R$ 1,5 milhão, ela atenderá pelo menos sete bairros.

O posto tem 1.200 m² com recepção, consultórios, depósito, farmácia, copa, salas de espera, imunização e de reuniões. No momento, os trabalhos estão focados no acabamento da pintura, instalação de equipamentos, mobília, iluminação e fechamento do gradil.

"A saúde de Itaquá vive seu melhor momento. São novos equipamentos e reformas importantes que dão mais dignidade aos moradores e profissionais que atuam na área", disse a secretária de Saúde, Kelly Gasparini.

Paralelamente, três UBSs (Recanto Mônica, Miray e Centro) estão passando por reforma. As melhorias vão proporcionar um atendimento mais acolhedor, moderno e respeitoso aos munícipes.

Os espaços estão recebendo readequação no sistema de iluminação, pisos e paredes, além de melhorias nas salas de atendimento, recepções e banheiros. A previsão é de que a conclusão ocorra neste semestre.

O prefeito Eduardo Boigues celebrou o avanço dos trabalhos. "As reformas e novas construções de UBSs são parte do nosso plano de governo que estão saindo do papel. Essa é a transformação que Itaquá precisava e hoje já é realidade."

Enquanto isso, está sendo elaborado o projeto para retomar a obra da UBS Jardim Zélia, abandonada há mais de uma década. O local passa por estudo técnico para definir as intervenções necessárias.

"Essas obras refletem o nosso compromisso, enquanto gestão, em dar mais qualidade de vida aos moradores. São projetos modernos que estão alinhados com a necessidade da população", finalizou o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.