Itaquá encerra inscrições para concurso público nesta quarta

As inscrições para o concurso público oferecido pela Prefeitura de Itaquaquecetuba se encerram nesta quarta-feira (13). São 492 vagas em cargos de diferentes níveis de escolaridade, com salários de até R$ 8,6 mil. As inscrições devem ser realizadas no site igdrh.selecao.net.br/informacoes/32, com taxa de R$ 45 (ou R$ 10 para motorista e motorista de ambulância).

Na quinta-feira (14), será possível realizar apenas o pagamento das taxas, sem possibilidade de novas inscrições. A prova está marcada para 1 de dezembro e a classificação final será divulgada em 24 de janeiro de 2024.

Os cargos são para agentes administrativo, de controle de zoonoses, fiscal e previdenciário, assistente social, auditor fiscal, auxiliares de enfermagem e de saúde bucal, cirurgião dentista, dentista, enfermeiro e cardiologista.

Há também vagas para clínico, dermatologista, ginecologista, intervencionista, neurologista, oftalmologista, pediatra, terapeuta ocupacional, psiquiatra, regulador, motorista, orientador social, psicólogo, técnicos de enfermagem e de saúde. Além das vagas imediatas, o concurso também disponibiliza 611 vagas para cadastro reserva. "É um concurso muito esperado, e a grande chance de atuarem como servidores. A cidade precisa de pessoas dedicadas para o atendimento e o concurso é a porta de entrada", concluiu o prefeito Eduardo Boigues.