Itaquá inaugura decoração de Natal neste sábado no Centro

O clima natalino vai ficar mais bonito para quem escolher fazer suas compras ou simplesmente visitar a região central de Itaquaquecetuba, pois neste sábado (8), às 20 horas, a Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Acidi) inaugura a decoração “Luzes de Natal 2018”. Quem se encantar com a beleza dos enfeites e da iluminação pode ficar surpreso com informação de que pela primeira vez na cidade não há um único centavo de dinheiro público na iluminação natalina, pois todo o serviço está sendo pago com recursos de empresários e comerciantes locais.

Desde novembro a Acidi articulava com empreendedores da cidade uma forma de viabilizar o evento e, no início deste mês, conseguiu bater o martelo sobre a proposta e arrecadou mais de 19 mil para a instalação das luzes. Com isso, na última terça-feira (4 de dezembro), técnicos contratados pela Acidi começaram a instalação de lâmpadas led amarelas em cada uma das árvores da Praça Padre João Álvares, no Centro, em uma montagem de até 5 metros de altura.

E nem tudo são luzes, pois junto com a iluminação estão sendo colocados entre os corredores centrais da praça mais de 300 enfeites; serão pingentes, estrelas e bolas para deixar o local dentro do universo natalino.

"Nós da Acidi explicamos a importância de algo deste tipo, apresentamos um projeto transparente aos comerciantes e relatamos que cada um poderia doar valores de acordo com sua realidade financeira. Conseguimos arrecadar os R$ 19.842 do serviço junto a quase 40 comerciantes da região central. Foi uma ação muito positiva para o setor, pois demonstra não só o comprometimento deles, mas o entendimento de que juntos podemos fazer a diferença”, afirma Luciano Dávilla, presidente da Acidi.

A inauguração vai contar ainda com a presença da Orquestra Filarmônica de Itaquaquecetuba e dos alunos dos cursos de Ballet, Jazz e de Canto Coral da Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba.