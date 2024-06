Itaquá inicia recapeamento da Avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes

A Prefeitura de Itaquaquecetuba iniciou o recapeamento da avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, que corta seis bairros do município. O trabalho contempla os 3,3 km da via e tem investimento de R$ 8,2 milhões, com previsão de conclusão em até seis meses.

O evento de assinatura da ordem de serviço, na quarta-feira (7), contou com a presença de moradores e comerciantes do entorno, além de líderes comunitários, vereadores, secretários, do deputado federal Fernando Marangoni e do prefeito Eduardo Boigues.

O projeto inclui o recapeamento, troca do solo em pontos de baixa estabilidade e a substituição de trechos de guias e sarjetas com o objetivo de melhorar a qualidade da infraestrutura local, além de facilitar o fluxo dos veículos e o tráfego de pedestres.

"Estamos empenhados em melhorar a infraestrutura e a mobilidade da cidade. Prova disso é a quantidade de obras que a cidade já recebeu desde o início da gestão. Vamos seguir trabalhando até alcançar toda a cidade", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

De acordo com o prefeito Eduardo Boigues, as obras da avenida vão melhorar o acesso da população, bem como o desenvolvimento econômico do bairro, com o impulsionamento do comércio local e a chegada de novas empresas para a cidade.

"O desenvolvimento de Itaquá pode ser visto de muitas maneiras. Uma que fica evidente é a confiança de empresários em investir na cidade. Isso move a economia local e gera empregos, então uma obra dessa dimensão traz benefícios além do que está contabilizado", completou.