Itaquá Music Fest inicia troca solidária de ingressos nesta 2ª feira

O Itaquá Music Fest 2024 dá início nesta segunda-feira (19/8) a troca solidária de alimentos não-perecíveis por ingressos para a festa que vai comemorar, em setembro, os 464 anos de emancipação político-administrativa de Itaquaquecetuba-SP. Outra novidade anunciada pela MP Promoções, organizadora do evento, é o show do pagodeiro Dilsinho, em substituição à cantora Joelma, cuja apresentação foi cancelada por incompatibilidade na agenda da artista.

A festa, com grandes atrações musicais e provas de rodeio, acontecerá nos dias 6, 7, 8, 13 e 14 de setembro, ao lado do Itaquá Park Shopping, na estrada Governador Mário Covas Júnior, no Jardim Adriane - acesso próximo ao número 1.355. Assim como no ano passado, para cada dia de evento, quem doar alimentos predeterminados e não-perecíveis ganha ingresso para assistir aos shows na pista.

Para ver Bruno e Marrone e o grupo Menos é Mais, no dia 6, a troca deve ser por 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Para o show de Zé Neto e Cristiano, e Dilsinho, que substituirá Joelma, dia 7, serão 2 pacotes de macarrão e 2 pacotes de molho de tomate para cada entrada.

Para o dia 8, com shows de Luan Santana e Péricles, o ingresso deve ser trocada por 1 quilo de café. E, dia 13, com Wesley Safadão e Pedro Sampaio, a entrada vale 1 quilo de açúcar e 1 litro de óleo.

Já o encerramento do festival, dia 14, com apresentações de DJ Maju Santana, Xand Avião e Jorge e Mateus, a doação é a de 1 pacote de leite em pó de 400g. É importante que os mantimentos tenham prazo de validade de, no mínimo, 30 dias.

Os ingressos poderão ser trocados até 30/8, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Fundo Social de Solidariedade (rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 - Vila Virgínia); e no Museu Municipal (praça Padre João Álvares, 49 - Centro). Outro ponto é o Itaquá Park Shopping (estrada Municipal do Mandi, 1.205 - Jardim Adriane), com arrecadação todos os dias, das 10h30 às 20h.

Há, ainda, a opção de compra de entradas para o festival diretamente no site oficial do evento (www.itaquamusicfest.com.br). Os valores variam de R$ 20 para pista a R$ 260 para camarote. Criança até 10 anos não paga.

Solidariedade a custo zero para o município



Para o prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), o evento, realizado pela iniciativa privada e sem custo para o município, é um presente para a população, que, tal como no ano passado, devem comparecer em peso e contribuir com a causa solidária:

"O Itaquá Music Fest é realizado sem um centavo da Prefeitura, sendo que uma das contrapartidas que apresentamos à organização foi a troca solidária de ingressos por alimentos não-perecíveis, que serão destinados a quem mais precisa. Esperamos que a população participe novamente dessa ação, que já fez a diferença em edições anteriores, e possa se divertir e aproveitar a festa".

Em 2023, mais de 400 toneladas de mantimentos foram arrecadadas e doadas pelo Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba a entidades assistenciais da cidade e da região.