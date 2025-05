Itaquá Park Shopping inaugura lotérica no piso 1

O Itaquá Park Shopping inaugurou, nesta semana, um novo serviço: a Lotérica Luz da Sorte. Localizada no Piso 1, próximo à Clínica AmorSaúde, funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. O novo correspondente da Caixa Econômica Federal oferece amplos serviços para facilitar a vida dos clientes e frequentadores do Shopping.

Com a chegada da Lotérica, os clientes do Itaquá Park Shopping e arredores podem participar de todos os jogos da loteria federal, além de acessar serviços e produtos diversos como movimentação das contas Caixa, recebimento de benefícios como Bolsa Família, Seguro-desemprego, FGTS, entre outros, saques, depósitos, extratos, transferências, pagamento de boletos de vários bancos, contas de consumo como água, luz, telefone.

“A operação da Lotérica Luz da Sorte foi muito aguardada por nossos clientes, que agora terão ainda mais facilidade com as transações financeiras, tornando o nosso empreendimento ainda mais completo, reforçando o nosso mix de serviços”, afirma Fernando Brandão, superintendente do Itaquá Park Shopping.

Agência Caixa Econômica Federal

O Itaquá Park Shopping inaugurou a agência da Caixa Econômica Federal no dia 26 de fevereiro deste ano. A unidade está localizada próximo à Portaria 1. A nova agência contará com todos os produtos e serviços oferecidos pelo banco, assim como vai operar os programas sociais do Governo Federal, seguindo o horário de funcionamento de agências bancárias, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Serviço:

Loteria Luz da Sorte

Endereço: Estrada Municipal do Mandi, 1205- Jardim Adriane- Itaquaquecetuba-SP

Local: Piso 1, próximo à Clínica AmorSaude

Horário: Segunda a sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, academia e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na Estrada Municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.