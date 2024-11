Itaquá promove semana de mobilização contra a dengue

A Prefeitura de Itaquaquecetuba está promovendo, desta segunda (11) a sábado (16), a Semana Estadual de Mobilização contra as Arboviroses. A meta é realizar uma força-tarefa sobre a importância de adotar os cuidados necessários na eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya.

"Mais uma vez estamos reforçando os cuidados aqui na cidade porque precisamos da colaboração e mobilização da população. Aderir à campanha é intensificar as ações e incentivar a participação no combate ao mosquito. Cuide do seu lar, cuide da nossa Itaquá”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Até sexta (15), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em conjunto com os agentes comunitários de saúde, vão realizar um mutirão para a colocação de telas em caixas d'água sem tampa ou com a tampa quebrada.

Também durante a semana, as unidades básicas de saúde realizarão palestras de orientação aos pacientes, na sala de espera, para que avaliem em suas residências, local de trabalho ou terrenos do entorno se não há recipientes com acúmulo de água e possível proliferação do mosquito.

Para encerrar a programação, no sábado (16), das 9h30 ao meio-dia, será realizada uma passeata no Parque Residencial Marengo. O ponto de encontro será a EMEB Prof. Alceu Magalhães Coutinho (avenida Goncalves Dias, 350).

"As nossas equipes estão trabalhando no combate casa a casa, nas ruas e terrenos. Nosso objetivo é que todos façam a sua parte, assim nossa cidade ficará protegida. Fica aqui o nosso convite também para a passeata. Aguardamos os munícipes nessa ação de conscientização”, finalizou o secretário de Saúde, Gabriel Rocha.