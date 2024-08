Itaquá realiza 10° Encontro de Carros Antigos e Customizados

No dia 1º setembro (domingo) acontece em Itaquá o 10° Encontro de Carros Antigos e Customizados na cidade, o evento é gratuito, ocorre a partir das 8 horas e segue até às 16 horas, na Avenida Vereador João Fernandes da Silva, na Vila Virgínia. O evento tem a expectativa de mais de 600 veículos antigos. A programação conta carros antigos, apresentação de bandas de rock e DJs da região que tocarão clássicos das décadas de 60, 70, 80 e 90. Além disso, o espaço conta com uma área gastronômica, com food trucks de lanches, churrasco, doces e cervejas artesanais.

O encontro que já é tradicional na cidade, é realizado pela equipe “Gringos Motor Club, sempre na semana do aniversário da cidade, tem como objetivo, movimentar a a cultura dos “carros clássicos levar aquele saudosismo aos mais velhos e mostrar para a população mais nova a tecnologia usada na construção dos carros antigos”.

Para expor um veículo é necessário doar 2 quilos de alimentos (menos sal e açúcar), fraldas descartáveis ou o valor de R$ 20,00, já os pedestres são não pagam nada, mas se quiserem pode levar também um alimento que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade, que repassará os itens à famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Esperamos que neste 10° Encontro o número de carros em exposição bata todas as expectativas, preparamos brindes, sorteios e premiação para dezenas de proprietários de veículos”, comentou Luciano Amaral, membro da Gringo Motor Club.

A Prefeitura de Itaquá apoia o encontro todos os anos e neste não será diferente, o evento movimenta a cidade, trazendo turistas de toda região do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Grande São Paulo, se tornou tradicional nas agendas dos maiories encontros do Estado de São Paulo.