Itaquá recebe o 'Dia Nacional da Juventude' no dia 20 de outubro

No domingo, dia 20 de outubro, o Setor Juventude Diocesano realiza o Dia Nacional da Juventude (DNJ) na cidade de Itaquaquecetuba com o tema “Juventudes na Cultura do Encontro”, o lema “O diálogo nos aproxima e ajuda na construção de um mundo novo” e a inspiração bíblica “Onde quer que permaneças, permanecerei contigo” (Rt 1,16).

A programação é intensa e dividida ao longo de todo o domingo, com a concentração a partir das 9h40, na Avenida Uberaba, 251, no bairro Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba (SP) – em frente a Faculdade UNG. Às 10h, saída com a caminhada em direção à Paróquia Santos Apóstolos (Rua Capela do Alto, 86 – Vila Virgínia), no mesmo município. O bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, preside a Santa Missa, às 11h, para os jovens. Após o almoço, no período da tarde, haverá ainda a gincana jovem e mais momentos de oração.

DNJ

O Dia Nacional da Juventude proposto pela Comissão Episcopal para a Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), é um evento anual dedicado à reflexão, celebração e mobilização dos jovens brasileiros. Realizado em outubro, o DNJ busca promover a participação ativa da juventude na sociedade, incentivando ações comunitárias e debates sobre os desafios e conquistas dos jovens. A cada ano, o evento destaca temas relevantes para a juventude, fortalecendo sua fé, identidade e engajamento social. Na Diocese, o evento reúne os jovens das paróquias das dez cidades do Alto Tietê e é organizado pelo Setor Juventude diocesano, coordenado pelo Pe. Alisson Nascimento de Freitas.