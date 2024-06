Itaquá reinaugura creche no Jardim São Armando para atender 155 crianças

A Prefeitura de Itaquaquecetuba reinaugurou, nesta terça-feira (18), a Creche Subvencionada Padre João Minozzi, no Jardim São Armando. O espaço educacional atende 155 crianças de 0 a 3 anos.

O evento contou com a presença do prefeito Eduardo Boigues, secretários, vereadores e familiares do patrono. A cerimônia foi finalizada com uma homenagem feita pela equipe e crianças da creche, além da entrega de lembrancinhas.

O novo prédio possui dois pavimentos e conta com secretaria, direção, cinco salas, trocador, banheiro infantil e adaptado, plataforma elevatória, copa, cozinha, refeitório, área de recreação coberta, playground, almoxarifado, depósito de material de limpeza e lavanderia.

"Estamos muito felizes com a entrega desse novo espaço para os estudantes. Agradecemos a todos que trabalharam para tornar essa escola uma realidade. Nosso objetivo é atender as crianças com dignidade, amor e carinho", destacou a secretário de Educação, José Rosa.

"A educação é algo que me encanta. A cada unidade que entregamos fica um sentimento de missão cumprida. Meu desejo é que esse espaço seja um local de muito aprendizado, onde nossas crianças possam crescer saudáveis e felizes", finalizou o prefeito.